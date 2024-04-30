У Польщі розкритикували Дуду за заяву про ядерну зброю

Такі заяви наражають країну на небезпеку від ракет РФ.

У МЗС Польщі розкритикували заяву президента Анджея Дуди про готовність розмістити на території країни ядерну зброю в межах програми НАТО Nuclear Sharing.

Про це в ефірі "Польського радіо" розповів заступник міністра закордонних справ Анджей Шейна.

Шейна наголосив, що "спочатку слід було проконсультуватися з урядом", а вже потім робити заяву про бажання мати ядерну зброю в країні. За словами політика, такі заяви глави держави наражають Польщу "на ризик спрямувати проти нас російські ракети".

"У деяких ситуаціях, особливо за кордоном, я б дуже хвалив дії президента згідно з дорученням уряду, а тут раптом час від часу щось вистрілює", - заявив Шейна

Він наголошує, що питання приєднання до програми НАТО Nuclear Sharing необхідно аналізувати комплексно. Зокрема, чи Альянс очікує цього від Польщі. Разом з тим, каже політик, Варшава була б готова розмістити ядерну зброю.

"Якщо наші союзники заявляють, що такі ракети повинні бути в Польщі, Польща повинна сказати "так", але такої ситуації ще не було", - сказав заступник очільника МЗС.

До слова, Nuclear Sharing - програма НАТО, яка є частиною політики ядерного стримування Альянсу. Від 2009-го в її межах американська ядерна зброя розташована в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

Нагадаємо, раніше президент Анджей Дуда заявив про готовність розмістити ядерну зброю НАТО в Польщі. Мовляв, це питання є темою переговорів зі США.

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