У Польщі розповіли подробиці зустрічі Зеленського і Дуди: розмова тривала дві години

Зустріч президентів Анджея Дуди та Володимира Зеленського у Польщі тривала дві години. Лідери обговорили стосунки двох держав та результати візиту українського президента до США.

Про це повідомили в Канцелярії польського президента.

"Президент Анджей Дуда зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, який повертався до країни після відвідин США. Очні переговори та зустріч делегацій під головуванням президентів тривали дві години", - йдеться у повідомленні.

Також там уточнили, що президенти обговорили двосторонні стосунки та подробиці візиту Зеленського до США.

"Лідери також обговорили стан двосторонніх польсько-українських відносин в умовах російської агресії проти України", - зазначається у повідомленні.

Польський президент Анджей Дуда додав, що він поспілкувався із українським колегою про стратегічні плани дій та співпрацю між Польщею та Україною.

Today's meeting with the President of Ukraine @ZelenskyyUa was not only a great opportunity to send Christmas and New Year wishes to him, his Family and Ukraine, but also gave me an opportunity to discuss strategic plans for actions and cooperation in the upcoming 2023. pic.twitter.com/CfKtkChmU1 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) December 22, 2022

Зустріч Зеленського і Дуди: що відомо

Володимир Зеленський після візиту до США, повертаючись додому, 22 грудня зустрівся із польським колегою Анджеєм Дудою. Зустріч відбулась у польському Жешуві.

Зеленський під час розмови з Дудою подякував Польщі "за незмінну й потужну підтримку України" в боротьбі за незалежність.

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