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У Польщі розповіли подробиці зустрічі Зеленського і Дуди: розмова тривала дві години

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1994
Час на прочитання
2 хв
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У Польщі розповіли подробиці зустрічі Зеленського і Дуди: розмова тривала дві години

Фото: twitter/Анджей Дуда

Президенти спілкувались про двосторонні стосунки.

Зустріч президентів Анджея Дуди та Володимира Зеленського у Польщі тривала дві години. Лідери обговорили стосунки двох держав та результати візиту українського президента до США. 

Про це повідомили в Канцелярії польського президента. 

"Президент Анджей Дуда зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, який повертався до країни після відвідин США. Очні переговори та зустріч делегацій під головуванням президентів тривали дві години", - йдеться у повідомленні. 

Також там уточнили, що президенти обговорили двосторонні стосунки та подробиці візиту Зеленського до США. 

"Лідери також обговорили стан двосторонніх польсько-українських відносин в умовах російської агресії проти України", - зазначається у повідомленні. 

Польський президент Анджей Дуда додав, що він поспілкувався із українським колегою про стратегічні плани дій та співпрацю між Польщею та Україною. 

Зустріч Зеленського і Дуди: що відомо 

Володимир Зеленський після візиту до США, повертаючись додому, 22 грудня зустрівся із польським колегою Анджеєм Дудою. Зустріч відбулась у польському Жешуві. 

Зеленський під час розмови з Дудою подякував Польщі "за незмінну й потужну підтримку України" в боротьбі за незалежність. 

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Дата публікації
Перегляди
1994
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