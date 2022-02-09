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У Польщі триває будівництво стіни на кордоні з Білоруссю: відео

У Польщі триває будівництво стіни на кордоні з Білоруссю: відео

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У Польщі триває будівництво стіни на кордоні з Білоруссю: відео

Straż Graniczna

Триває встановлення стовпів.

Польські прикордонники показали будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. 

Про це інформує у сервісі мікроблогів Twitter прикордонна служба Польщі. 

“Будівництво шлагбаума на кордоні Польща-Білорусь, ділянка поблизу населеного пункту Толче”,- йдеться у повідомленні прикордонників у соцмережі.

Триває будівництво шлагбаума на кордоні, встановлюються стовпи, на які будуть розміщені загородження. 

В інформації прикордонників йдеться про те, що вони зібрали 3,5 тисячі стовпів, що на тисячу більше, ніж передбачав графік будівництва. Перші загородження також були доставлені на будівельні майданчики на кордоні. 

Нагадаємо, що протяжність стіни становитиме 186 кілометрів, а висота 5,5 метрів. "Це найбільша будівельна інвестиція історії прикордонної служби. А вартість його будівництва – 1,6 млрд злотих", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо:

  • Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.
  • Через міграційну кризу Польща вирішила збудувати до середини 2022 року 180-кілометрову стіну заввишки 5,5 метра на кордоні з Білоруссю. 

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