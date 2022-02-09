У Польщі триває будівництво стіни на кордоні з Білоруссю: відео

Триває встановлення стовпів.

Польські прикордонники показали будівництво стіни на кордоні з Білоруссю.

Про це інформує у сервісі мікроблогів Twitter прикордонна служба Польщі.

“Будівництво шлагбаума на кордоні Польща-Білорусь, ділянка поблизу населеного пункту Толче”,- йдеться у повідомленні прикордонників у соцмережі.

Budowa bariery na granicy, odcinek ochraniany przez #PSGKuźnica, okolice m. Tołcze.



Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, bariera powstaje równocześnie na kilku odcinkach.#bariera #bezpieczeństwo pic.twitter.com/bMFWNTp9FY — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) February 8, 2022

Триває будівництво шлагбаума на кордоні, встановлюються стовпи, на які будуть розміщені загородження.

Trwa budowa bariery na granicy, usadawiane są słupy, na których będą montowane przęsła.

W minionym tygodniu odebrano 3,5 tys. słupów,to ponad 1 tys. więcej niż przewidywał harmonogram budowy. Na place budowy dostarczono również pierwsze przęsła (1 tys.).#bariera #PSGKuźnica pic.twitter.com/tmACUZeXDo — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) February 8, 2022

В інформації прикордонників йдеться про те, що вони зібрали 3,5 тисячі стовпів, що на тисячу більше, ніж передбачав графік будівництва. Перші загородження також були доставлені на будівельні майданчики на кордоні.

Нагадаємо, що протяжність стіни становитиме 186 кілометрів, а висота 5,5 метрів. "Це найбільша будівельна інвестиція історії прикордонної служби. А вартість його будівництва – 1,6 млрд злотих", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції. Через міграційну кризу Польща вирішила збудувати до середини 2022 року 180-кілометрову стіну заввишки 5,5 метра на кордоні з Білоруссю.

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