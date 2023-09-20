У Польщі відреагували на заяву Зеленського про "сцену для московського актора"

Варшава сподівається, що висловлювання українського президента в ООН не стосувалися Польщі.

В уряді Польщі прокоментували заяву президента України Володимира Зеленського про те, що у ситуації з зерном дехто в Європі "допомагає готувати сцену для московського актора".

На слова Зеленського відреагував речник польського уряду Пьотр Мюллер у ефірі RMF FM.

Реакція Польщі на заяву Зеленського щодо зерна

Коментуючи висловлювання президента України, що дехто в Європі "допомагає готувати сцену для московського актора", Мюллер сказав: "Сподіваюся, що ці слова не стосуються Польщі. Назва нашої країни там не згадувалася, тому я не хотів би їх так сприймати".

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"Від самого початку в конфлікті, який спричинила Росія, ми поводилися так, щоб зберегти безпеку Європи, України, але також і Польщі. Я вважаю, що в таких ситуаціях завжди потрібні холоднокровні заяви", – додав речник польського уряду.

Він переконаний, що Польща в цій ситуації діє "продумано". Так, Мюллер сказав, що поляки допомагають Україні у військовому плані, аби вона могла захистити і себе, і їх від Росії.

"Однак в економічних, сільськогосподарських питаннях ми повинні захищати польські інтереси", – зазначив речник польського уряду.

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Він також відповів, чому була скасована зустріч президентів Польщі та України на Генасамблеї ООН. За словами Мюллера, коли відбуваються великі міжнародні зустрічі, "іноді з суто організаційних причин зустрічі не відбуваються".

"Я не хотів би робити тут висновків", – додав представник польського уряду.

Нагадаємо, під час виступу на Генасамблеї ООН напередодні Зеленський звинуватив деяких європейських партнерів, що ті "діють спільно з Росією та грають у "політичному театрі". За словами Зеленського, вони роблять "трилер" із питання зерна і "допомагають вийти на сцену московському акторові".

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