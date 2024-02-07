У Польщі висловились про атаку РФ по Україні: "Захід має зробити висновки"

Якщо хтось на Заході думав, що буде якесь пом’якшення курсу Росії, то нічого з того не вийшло, зазначив міністр.

Масована ракетна атака на Україну 7 лютого демонструє відсутність тенденції зміни в політиці Росії та в її методі ведення війни.

Про це заявив міністр, координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк, повідомляє агентство PAP.

За словами Семоняка Захід повинен зробити висновки з того, в політиці Росії та в її способі ведення війни немає тенденції до змін.

"Якщо хтось думав, що буде якесь пом’якшення курсу, то нічого з того не вийшло. Триває війна, і тут нічого не міняється", – висловився міністр.

"Захід має зробити з цього висновки: підтримуємо Україну, голосуємо в США за пакети підтримки, бо не видно кінця цій війні. І Україна потребує цієї підтримки в інтересах вільного світу, а Росія про це жорстоко нагадує", – наголосив координатор спецслужб Польщі.

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Він також звернув увагу на те, що Оперативне командування Збройних сил Польщі вжило необхідних заходів під час російської ракетної атаки по Україні.

"Треба вживати слова "рутинно", бо це чергова така ситуація, коли польська протиповітряна оборона, польські чергові винищувачі, інші системи союзників активовані для того, щоб захищати повітряний простір Польщі", – сказав Семоняк.

Нагадаємо, 7 лютого у зв’язку з пусками російських ракет по території України Польща та її союзники підняли в небо свою авіацію. Країна задіяла військовий протокол щодо захисту неба.

Ракета, яка летіла у напрямку польського кордону, згодом змінила курс на Львів.

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