У Польщі є своя роль: Сікорський про відправлення військ до України

Радослав Сікорський зазначив, що роль Польщі у допомозі Україні полягає у забезпеченні логістики.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, коментуючи інформацію ЗМІ про можливу європейську миротворчу місію в Україні, сказав, що його країна хоче допомагати з логістичними операціями, а не відправляти війська.

Заяву Сікорського наводить Rzeczpospolita.

Як вказав очільник польського зовнішньополітичного відомства, "нічого, що стосується України, не повинно відбуватися без України та Європи".

Сікорський додав, що роль Польщі у допомозі Україні полягає у забезпеченні логістики.

"Це поки що попередні ідеї, але ясно одне: Польща має 600 кілометрів кордону з Білоруссю і Росією, ми підтримуємо всі логістичні операції для України і, можливо, в цьому полягає наша роль, але ми не розглядаємо жодного відправлення військ в Україну", – зауважив він.

Нагадаємо, французький президент Емманюель Макрон нібито має задум щодо потенційної європейської миротворчої місії в Україні, яка могла б стати одним із запобіжників від нового нападу Росії. Обговорення такої потенційної місії мало стати ключовою темою розмов Макрона під час його візиту до Варшави 12 грудня.

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