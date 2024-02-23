У Польщі закликали Конгрес США не припуститися помилки і виділити допомогу Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський каже, якщо Конгрес США не схвалить допомогу Україні, то наслідки відчує весь світ.

Таку думку він висловив в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, частина країн розглядатимуть можливість розробки власних програм ядерної зброї.

"Якщо додаткова допомога не буде надана, а союзники США будуть розчаровані і зрозуміють, що Сполучені Штати можуть бути не в змозі допомогти, навіть якщо головнокомандувач хоче вам допомогти, це матиме глибокі наслідки для всіх американських альянсів у всьому світі <...> Деякі країни почнуть страхувати себе, а інші розглядатимуть можливість розробки власних програм ядерної зброї", – сказав він.

Політик наголошує, що країни-члени Євросоюзу зможуть виконати обіцянку щодо мільйона артилерійських снарядів, які вони планували передати Україні до березня 2024 року. За словами голови МЗС Польщі, союзники вже змогли зібрати близько 850 тис. снарядів.

Як повідомлялося, Україна ризикує залишитися без допомоги США у третій рік війни. Палата представників пішла на канікули до кінця лютого, а після повернення знову постане перед загрозою власного шатдауну, бо дія тимчасового бюджету закінчується.

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