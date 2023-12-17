У Польщі затримали політика, який погрожував вибухом у Сеймі

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 місяців до 8 років.

Польська прокуратура висунула звинувачення Яцеку Ч., який нібито опублікував в одній із соціальних медіа запис, вихваляючи злочин і погрожуючи вибухом в будівлі Сейму. Кандидата в Сенат від Конфедерації затримала поліція.

Про це інформує Rmf24.pl.

Речник Окружної прокуратури у Варшаві, прокурор Шимон Банна оголосив, що інтенсивні дії у розслідуванні Окружної прокуратури Варшава-Мокотув у Варшаві призвели до арешту поліцією Яцека Ч., який опублікував запис в одній з соцмереж, вихваляють злочин і анонсуючи вибуху в будівлі Сейму.

«Численні доказові дії, у тому числі експертиза вилученого у Яцека Ц. мобільного телефону, доводять, що автором цих записів є саме він», – сказав прокурор.

Він також повідомив, що Яцеку Ц. після доставлення до прокуратури району Варшава-Мокотув у Варшаві висунули два звинувачення. «Перша з них пов’язана зі спричиненням хибної тривоги про закладення вибухового заряду в будівлі Сейму Республіки Польща, тоді як друга пов’язана з публічним прославленням злочину шляхом розміщення запису в одній з соціальних мереж із посиланням на подію 12 грудня цього року, коли один із депутатів Сейму Республіки Польща погасив ханукію, запалену в будівлі Сейму Республіки Польща у зв’язку з єврейським днем ​​освячення», – сказав прокурор Шимон Банна.

Він додав, що підозрюваний дав пояснення. «Для забезпечення цього провадження прокурором йому встановлено поліцейський нагляд із зобов’язанням про явку у визначений підрозділ і забороною спілкуватися зі свідками», – підкреслив він.

За найтяжчий злочин, інкримінований підозрюваному, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 місяців до 8 років.

Нагадаємо, що тим часом депутат, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті, отримав підозру.

Читайте також: