У Польщі заявили про радикальну розбудову армії через російську агресію проти України

У Польщі заявили про радикальну розбудову армії через російську агресію проти України

У новому законопроєкті про оборону поляки планують збільшити фінансування армії до 2,3% ВВП у 2023 році

У Польщі через російську агресію проти України планують прийняти закон про обов'язок захищати батьківщину. Там наголосили, що польська армія повинна бути готовою відбити будь-яку агресію проти їхньої держави.

Про це сказав віце-прем'єр Польщі та керівник польської правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, пише Оnet.pl.

" Польща повинна мати сили, які можуть відбити атаку і які будуть достатньо сильними, щоб запобігти цьому нападу ", - сказав Качинський.

Політик додав, що польський сейм за потреби готовий терміново ухвалити такий закон. Качинський також додає, що ЄС повинен запровадити санкції персонально проти Путіна. Він додав, що Польща поступово відмовлятиметься від російських енергоносіїв.

Як зазначають ЗМІ, у новому законопроєкті про оборону поляки планують збільшити фінансування армії до 2,3% ВВП у 2023 році та до 2,5% у 2026 році.

"Цей законопроєкт має створити юридичні та фінансові основи для радикальної розбудови нашої армії", - сказав Ярослав Качинський.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда 22 лютого провів засідання із польськими міністрами та зазначив, що потрібно негайно зупинити вторгнення Росії на територію України.

Також колишній президент Польщі Александр Кваснєвський не підбирав слів, коментуючи звернення керівника країни-агресорки до росіян та визнання ОРДЛО. Він наголосив, що Захід повинен прийняти Україну до НАТО.