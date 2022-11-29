У Польщі заявили про високу ймовірність війни за своєю участю

Така ймовірність занадто висока, щоб Польща могла розглядати цей сценарій виключно гіпотетично.

У Міноборони Польщі назвали вкрай високою ймовірність війни за своєю участю, тож зовнішня та оборонна політика країни має бути спрямованою на зміцнення відносин з однодумцями у всьому світі.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Марчін Очепа, повідомляє TVP3 Kraków.

"Яка ймовірність війни, в якій ми братимемо участь? Вкрай висока. Занадто висока, щоб ми могли розглядати цей сценарій виключно гіпотетично", – сказав заступник очільника Міноборони.

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Він назвав дуже великою ймовірність війни з НАТО, як і – Китаю зі США.

Очепа пояснив ­– якщо щось є ймовірним хоча б на 30% із політичного погляду, то він до цього вже готується.

"Якщо ми подивимося на досвід 20 століття, то цьогорічна перспектива і цього десятиліття змушує нас трактувати події, в яких ми є учасниками, а не лише свідками, як другу холодну війну. Ризик ескалації дуже серйозний", – наголосив заступник польського міністра оборони.

Він додав, що за таких умов зовнішня та оборонна політика Польщі мають бути якомога глобальнішими та спрямованими на зміцнення відносин з однодумцями не лише в Європі та НАТО, а й в усьому світі.

Нагадаємо, раніше голова МВС та адміністрації, координатор спецслужб Польщі Маріуш Камінський заявив, що "Росія і Білорусь можуть розморозити гібридну війну з Польщею". Про це він сказав у відповідь на запитання, чи можуть знову натовпи мігрантів штурмувати польський кордон.

Зауважимо, після інциденту з падінням ракети в Польщі президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що війна в Україні переходить у наступну фазу і можуть постраждати інші країни.

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