У Польщі заявили, що політика України "шкідлива, болісна і образлива"

Порівняння Польщі з агресоркою Росією, які лунають від українських політиків, є надзвичайно для польського суспільства. Саме тому знадобляться зусилля для відновлення довіри.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

"Вони (заяви - Ред.) ведуть до глибокого переписування польської свідомості щодо України та українців, не лише колективної, але передусім індивідуальної", - наголосив він.

За його словами, поляків дивує те, як вони і громадяни РФ "можуть згадуватися в одному ряду як такі, що завдають шкоди українцям". Згадав Рау також історію, порівнявши життя країни 1929-го та Україну 20220-го. Польський міністр наголосив, що "протягом століть Польща і Україна були жертвами російського імперіалізму".

"Допомога нашого уряду Україні та українцям стала можливою завдяки розумінню, співчуттю та симпатії до України майже кожної польської родини. Ми вважаємо нинішню політику України не тільки шкідливою, болісною, але, перш за все, образливою. Важко припустити, що вона скоро забудеться. Саме тому вона шкідлива для України. Ми всі разом можемо багато від неї втратити", - каже Збігнєв Рау.

Він наголосив, що Варшава "вірить в перемогу України" і "не буде стояти осторонь". Разом з тим, зауважив він, що не можна допустити, щоб "відносини з Польщею були куплені в ім'я приватних статків і чужих інтересів, ворожих Польщі та Україні".

"Потрібна буде титанічна робота, щоб відновити довіру польської громадськості до доброї волі української влади", - заявив Збігнєв Рау.

Як повідомлялося, на тлі "зернової кризи", що виникла між Києвом і Варшавою, польський прем'єр заявив, що Польща більше не передає зброю Україні, оскільки сама активно озброюється. За його словами, Варшава проводить модернізацію і швидке озброєння своєї армії, аби вона стала однією з найсильніших сухопутних армій світу в короткі терміни.

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