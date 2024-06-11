У Польщі заявили, що Росія може тримати у Калінінграді сотню атомних боєголовок

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Російська Федерація може тримати близько сотні атомних боєголовок у Калінінграді.

Про це він заявив під час церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024.

Сікорський, зауважив, що за 200 км на північ від Варшави розташований російський анклав - Калінінград. На його думку, Росія може тримати там сотню атомних боєголовок. Ризики щодо нападу на Європейський союз ЄС цілком існують, вважає дипломат.

"Білорусь знову ж таки поруч. Тобто це означає, що напад на Європейський союз є абсолютно вірогідним", - додав він.

Міністр нагадав про російські ракети, які вже неодноразово "залітали" до Польщі під час обстрілів по Україні.

"Часом вони пролітають нашою територією і повертаються знову до України. Інколи вони випадково залітають в наш повітряний простір. Навіть в західну частину Польщі. Це дуже близько. Небезпека є більшою, ніж деякі люди про це думають", - заявив Радослав Сікорський.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Білорусь має дедалі агресивніші наміри щодо Польщі. Він закликав Євросоюз укріпити східний кордон країни з Білоруссю, аби запобігти нелегальній міграції.

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