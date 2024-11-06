У Польщі заявили, що Зеленський хоче втягнути їх у війну: відповідь МЗС

Міністерство закордонних справ України назвало безпідставними слова польського віцепрем’єр-міністра Кшиштофа Гавковського, який звинуватив президента Володимира Зеленського у намаганні втягнути Польщу у війну з Росією.

Про це йдеться на сайті МЗС.

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"Переконані, що збиття російських ракет та дронів, які летять в напрямі Польщі, над територією України, а не над територією самої Польщі, відповідає інтересам безпеки самої Польщі та її громадян", – зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.

В МЗС наголосили, що Росія веде війну не лише проти України, але й загалом проти європейської архітектури безпеки, важливою частиною якої є Польща. Тому подолання російської агресії проти України є життєвим інтересом Варшави.

"Беручи до уваги численні провокації, кібератаки та порушення суверенного повітряного простору Польщі та інших європейських держав російськими ракетами та дронами, говорити про нібито прагнення України втягнути Польщу чи інші країни у війну вбачається, як мінімум, неприйнятним", – йдеться у відповіді міністерства.

МЗС сподівається, що в умовах триваючої російської агресії обидві країни будуть зберігати та зміцнювати солідарність.

Раніше голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив про відсутність прогресу у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії.

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