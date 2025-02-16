У Польщі жорстко відповіли Зеленському щодо створення єдиної армії Європи

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відкинув пропозицію щодо формування єдиного військового підрозділу в Європі.

Про це повідомляє Reuters.

Сікорський наголосив, що лідери країн Європи "повинні бути обережними з цим терміном, тому що люди розуміють різні речі".

"Якщо ви розумієте під ним об'єднання національних армій, то цього не станеться, - пояснив він. - Але я був прихильником того, щоб Європа, Європейський Союз розвивав свої власні оборонні можливості".

Міністр також нагадав, що ЄС уже почав створювати посилену бригаду.

"Якщо США хочуть, щоб ми зміцнили оборону, то вона має включати національні, НАТО та європейські компоненти, а також підтримку ЄС для оборонної промисловості, щоб збільшити нашу виробничу потужність і розвивати власні сили ЄС", — додав Сікорський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про важливість створення збройних сил Європи.

"Справді, будьмо з собою чесні. Ми зараз маємо взяти до уваги, що Америка може сказати Європі ні. У багатьох питаннях, які становлять для нас загрозу. Нам потрібна своя армія, армія Європи. Я справді вірю в те, що прийшов час для створення збройних сил Європи", - заявив глава держави.

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