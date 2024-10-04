У Польщі знову пригрозили блокувати Україні вступ до ЄС через питання Волинської трагедії

Якщо не буде проведена ексгумація жертв Волинської трагедії та не буде вшановано їхню пам'ять, Польська селянська партія виступить проти вступу України до ЄС.

Голова Польської селянської партії, міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш заявив, що блокуватиме вступ України до Євросоюзу, допоки не вирішиться питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

Про це повідомляє Wirtualna Polska.

"Я не змінюю своєї думки, хоча бачу, що президент Дуда має іншу. Україна не вступить до Європейського Союзу, я не дам своєї згоди, якщо вона не вирішить питання Волині", – заявив Косіняк-Камиш.

Він наголосив, що питання військової допомоги – "це питання як гуманності, так і нашої безпеки, але економічні чи історичні питання повинні бути з'ясовані".

Як зазначив очільник Міноборони, навіть якщо країни-члени ЄС погодяться на вступ України до блоку, то його Польська селянська партія, яка входить до урядової коаліції, виступить проти. Це в разі, якщо не буде проведена ексгумація жертв Волинської трагедії та не буде вшановано їхню пам'ять.

Політик додав, вступ до ЄС – це дія для розвитку, підвищення рівня функціонування як держави, і для цього слід виконати "певні умови не тільки економічні, але й з погляду підходу до правди, до історії".

"Історія – не для істориків, як сказав міністр Кулеба. Це найгірше формулювання, яке можна використати", – наголосив Косіняк-Камиш.

Він також прокоментував слова президента Польщі Анджея Дуди про те, що "той, хто блокуватиме вступ України до ЄС, є частиною політики Путіна". Міністр оборони сказав, що принципово не згоден з президентом.

"Фундаментальним принципом є встановлення умов для вступу до Європейського Союзу, таких як історична правда, примирення з минулим та повага до інших, з ким ти хочеш бути в Союзі. Коли ми маємо встановити ці умови?" – висловився Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, наприкінці вересня Дуда вислови думку, що неприпустимо шантажувати Україну погрозами заблокувати її вступ до ЄС через історичні суперечки.

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