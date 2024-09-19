У Польщі зробили заяву про передавання Криму: подробиці

Півострів важливий і для Києва, і для Москви.

Тимчасово анексований РФ Крим можна передати під мандат ООН та підготувати до "чесного референдуму".

Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Польський міністр наголосив, що півострів є символічно важливим для президента-диктатора Володимира Путіна, а також стратегічно важливим для України. Зі слів Сікорського, Київ та Москва не зможуть домовитися про мир без демілітаризації Криму.

Втім, вважає міністр, рішення можна було б знайти, якщо обидві країни цього захочуть.

"Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше… І ми могли б відкласти це на 20 років", - висловився - Радослав Сікорський.

Нагадаємо, останній український посол у Росії Володимир Єльченко заявив, що ідея будівництва Керченського мосту належить Україні. Проєкт обговорювався за часів "пізнього Ющенка – раннього Януковича".

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