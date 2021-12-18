У Польщі звільнили командирів солдата, який дезертував до Білорусі

Солдат попросив у Білорусі політичного притулку.
У Польщі були звільнені командири солдата, що втік до Білорусі.
Про це пише польське військове відомство у Twitter.
"Після отримання рапорту від командира дивізії генерала Радомського міністр Маріуш Блащак прийняв рішення звільнити зі своїх постів командирів солдата, який опинився в Білорусі. Було звільнено командира батареї, командира взводу та командира 2-го дивізіону у Венгожеві", — йдеться у публікації польського військового ведучого. .
Раніше повідомлялося, що Польща має намір порушити справу стосовно солдата, що втік.
У п'ятницю, 17 грудня, білоруський Держприкордонний комітет повідомив про польського військовослужбовця, який попросив у Білорусі політичного притулку. За інформацією відомства, військовослужбовця польської армії Чечка Еміля 1996 року народження було зупинено увечері 16 грудня білоруським прикордонним нарядом у прикордонній смузі — на ділянці прикордонної застави Тушемля Гродненської прикордонної групи.
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