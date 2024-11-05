У Польщі звинуватили Зеленського у втягуванні країни у війну

На думку віцепрем'єра Польщі, втягування у війну відбудеться, коли Варшава погодиться збивати російські ракети та дрони.

Віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський звинуватив президента України Володимира Зеленського у бажанні втягнути Варшаву у війну з Росією.

Про це повідомляє Radio Zet.

Гавковський розкритикував Зеленського за його останні заяви, назвавши висловлювання "не гідними політика, який багато чим зобов’язаний Польщі".

Також читайте Збиття російських ракет над Україною: Cікорський озвучив дуже важливу заяву

У відповідь на запитання журналістів політик сказав, що Київ нечесно поводиться щодо Варшави.

"Подарована техніка, громадяни, про яких подбали... Польща – великий друг України, транспортний вузол. Мені здавалося, що в таких ситуаціях треба говорити комусь "дякую", а не цькувати..." – висловився польський віцепрем'єр-міністр.

"Зеленський хоче, щоб Польща збивала ракети над Україною, тобто хоче, щоб Польща вступила у війну, тобто хоче, щоб Польща воювала з Росією. Зеленський у цих заявах хоче втягнути Польщу у війну з Росією", – заявив Гавковський.

Він заявив про свої очікування того, щоби Зеленський та Україна цінували Польщу як друга, який простягнув руку у важкі часи, а не критикували, коли захотіли ще більше.

Нагадаємо, Зеленський розкритикував Польщу за відмову збивати російські ракети і дрони, що летять у її напрямку, і за те, що Варшава досі не передала Києву обіцяні старі винищувачі МіГ-29.

Читайте також: