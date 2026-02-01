У Польщі готельєр «покарав» антиукраїнських політиків, передавши їхні гроші Україні

Прапори Польщі та України

У Польщі власник готельного бізнесу оригінально відреагував на проведення заходу правої партії «Конфедерація», представники якої відомі різкими антиукраїнськими заявами. Підприємець вирішив передати весь прибуток від події на підтримку України.

Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

Один із заходів партії відбувся у готельному комплексі в містечку Лохув неподалік Варшави. Інформація про це викликала невдоволення серед місцевих жителів, адже «Конфедерація» та її лідер Гжегож Браун неодноразово виступали з критикою України. У результаті кілька тисяч людей підписали петицію із закликом скасувати оренду приміщення.

Втім у готельній мережі Arche SA пояснили, що не мають юридичних підстав відмовити в оренді, якщо замовники виконали всі формальні вимоги. Водночас керівництво компанії публічно дистанціювалося від позиції політичної сили.

Президент Arche SA Владислав Гроховський заявив, що не поділяє поглядів організаторів заходу та вважає подібні події такими, що поглиблюють суспільні поділи. Саме тому він ухвалив рішення передати зароблені кошти Україні.

За словами підприємця, це спосіб підтримати країну, яка протистоїть російській агресії, та продемонструвати солідарність з українцями.

Таким чином скандальний захід у підсумку перетворився на благодійну допомогу Україні.

