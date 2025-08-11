ТСН у соціальних мережах

Політика
8
1 хв

У Польщі хочуть бачити Зеленського на зустрічі Трампа з Путіним

Віцепрем’єр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що участь Володимира Зеленського у переговорах Трампа з Путіним на Алясці стане оптимальним варіантом.

Ігор Бережанський
Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш

Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш / © Associated Press

Запрошення президента України Володимира Зеленського на зустріч Трамп-Путін на Алясці у нинішній ситуації було б найкращим рішенням.

Про це в неділю заявив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє PAP.

«Вірю, що президента Зеленського запросять», — сказав він.

Косіняк-Камиш зазначив, що, за останніми новинами, є ймовірність, що Зеленський буде присутній на зустрічі президента США Дональда Трампа з диктатором Путіним.

«Це було б найкращим рішенням, і я вірю, що це станеться», — наголосив міністр оборони Польщі.

Він підкреслив, що головною метою західного світу на чолі зі США є досягнення справедливого та тривалого миру.

«Минулого тижня я мав можливість поспілкуватися з найближчими радниками президента Трампа, які розповіли про його рішучість досягти своєї мети — миру. Польща зробить усе можливе для досягнення справедливого миру», — підсумував Косіняк-Камиш.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що саміт між президентом США Дональдом Трампом і Путіним на Алясці, який відбудеться в п’ятницю, стане важливим випробуванням для російського диктатора.

Ми раніше інформували, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом на тлі майбутньої зустрічі Трампа з диктатором Путіним на Алясці.

