У Польщі назвали умову для зустрічі Зеленського та Навроцького: що відомо

Кароль Навроцький / © Associated Press

Керівник відділу міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач висловив думку, що президент України Володимир Зеленський має сам прибути до Варшави, якщо бажає зустрітися з польським лідером Каролем Навроцьким.

Таку заяву Пшидач зробив в інтерв’ю телеканалу TVN24, коментуючи можливість візиту Навроцького до Києва.

«Якщо президент Володимир Зеленський хоче побачитися з Каролем Навроцьким, ніщо не заважає йому сісти в поїзд і приїхати до Варшави на зустріч», — сказав Пшидач.

Відповідаючи на запитання, чи не мав би Навроцький, враховуючи більший політичний досвід Зеленського, першим відвідати українського президента, представник Канцелярії зазначив, що «у дипломатії таких правил немає». Він додав, що візит лідерів Литви, Латвії, Естонії та Данії до Польщі після вступу Навроцького на посаду є прикладом того, що не завжди діє поширене правило.

Пшидач також наголосив, що майбутній діалог і планування візитів залежатимуть від прогресу в «історичному» та «економічному діалозі». На пряме запитання, чи надсилали офіційні запрошення на зустріч з обох сторін, Пшидач відповів ствердно.

Варто зазначити, за інформацією Gazeta Wyborcza, яка посилається на власні джерела, Навроцький нібито не має наміру відвідувати Київ, попри чіткі сигнали з України. З моменту вступу Навроцького на посаду у серпні лідери країн не проводили офіційних зустрічей, обмежуючись телефонним спілкуванням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Кароль Навроцький можуть зустрітися вже найближчими тижнями. Україна очікувала отримати графік візиту польського президента «найближчими днями», однак точні дати поки що не визначені.

Також повідомлялося, Україна може запровадити заходи у відповідь, якщо Польща ухвалить законопроєкт, який прирівнює діяльність ОУН та УПА до нацизму та комунізму. Україна розуміє «чутливість теми Степана Бандери, червоно-чорного прапора» в Польщі, а тому закликає громадян України не використовувати ці символи в Польщі, «оскільки вони викликають негативні емоції».