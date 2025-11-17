У Польщі підтвердили спробу диверсії на залізниці між Варшавою та Любліном - деталі

Ілюстративне фото / © Pixabay

Польська сторона повідомила про підтвердження факту спроби диверсії на залізничній ділянці Варшава — Люблін, де спрацював вибуховий пристрій та пошкодив частину колії.

Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

«Як повідомляє польська сторона, підтвердилась інформація щодо спроби диверсії на ділянці Варшава — Люблин, де спрацював вибуховий пристрій, який зруйнував ділянку колії. Триває розслідування. Рух здійснюється суміжною колією», — йдеться у повідомленні.

Українська залізниця поінформувала про вплив інциденту на графік поїзда Київ — Варшава. Затримка становить близько 25 хвилин. Усі стикувальні рейси до пересадкових поїздів у напрямку Хелма виконуються за планом.

