У Польщі проведуть конференцію щодо відбудови України: чи приїде Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський планує відвідати Конференцію з відновлення України, яка відбудеться 25–26 червня у Гданську, що в Польщі.

Про це неофіційно повідомляє видання «Rzeczpospolita» з посиланням на власні джерела в польському уряді.

Участь Зеленського на конференції в Гданську — що відомо

Зазначається, що у вівторок Міністерство закордонних справ Польщі отримало офіційну ноту від української сторони, що підтверджує присутність Володимира Зеленського на заході.

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До останнього часу було невідомо, чи приїде президент України до Польщі. Причиною стали дипломатичні розбіжності після того, як Володимир Зеленський назвав український підрозділ спецпризначенців «Героями УПА». Попри суперечки, в Україні давали зрозуміти, що візит можливий.

«Такі плани є, і я знаю, що ми всі плануємо приїхати. Хоча я не можу говорити від його (українського президента) імені», — зазначив народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв в інтерв’ю Польському пресовому агентству.

Важливість заходу для обох сторін раніше підкреслював урядовий уповноважений з питань відбудови України Павел Коваль. Він наголосив, що Гданська подія є конференцією як Польщі, так і України, тому «обидві країни зацікавлені в її проведенні».

Що відомо про конференцію у Гданську

У медіа зауважили, що конференція з відновлення України (URC) у Гданську стане знаковою подією. Вона вперше проходить у Польщі, яка стала першою країною поза межами «Групи семи» (G7), що приймає цей форум. Попередні конференції відбувалися в Лугано, Лондоні, Берліні та Римі.

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Очікується, що участь у заході візьмуть до п’яти тисяч гостей, серед яких лідери держав та урядів, представники міжнародного бізнесу та дипломатичного корпусу. Організатори очікують близько 20 делегацій на найвищому рівні, а також представників Європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн.

Під час конференції планується підписання від кількох десятків до сотні двосторонніх угод та зобов’язань, спрямованих на відновлення України.

Скандал України та Польщі через УПА — останні новини

Нагадаємо, рішення Польщі відібрати у президента України Володимира Зеленського орден Білого Орла через присвоєння підрозділу ЗСУ імені героїв УПА спровокували гучний дипломатичний скандал. Поки польська сторона вичікує на зміну позиції Києва, українці в соцмережах бурхливо реагують на такий шантаж і закликають владу не піддаватися тиску.

Раніше Віталій Портников заявляв, що історичний досвід України та Польщі свідчить про небезпеку загострення суперечок між двома народами, адже це може призводити до втрати державності та посилення впливу Москви.

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