У Польщі розгорівся конфлікт через допомогу Україні: міністр оборони не стримався

Владислав Косіняк-Камиш / © Associated Press

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Очільник Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш став на захист рішення уряду про передавання Україні ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це він заявив в ефірі TVN24.

Міністр різко відреагував на критику представників оточення президента Кароля Навроцького та опозиційних сил, які кинули звинувачення на адресу уряду та назвали рішення помилковим. Зокрема, крівник Управління міжнародної політики президента Марчин Пшидач висловився, мовляв, йдеться про «зрада чи просто дурість?».

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Водночас Косіняк-Камиш заявив, що військова допомога Києву входить до національних інтересів Польщі, адже Україна має виграти війну.

«Польща підтримуватиме Україну і допомагатиме, чим зможе. Передавання кількох ракет Patriot на прохання США, генерального секретаря (Марка Рютте — РЕд.) — це не погана річ, а добра. Я особисто захищатиму це рішення, яке ми ухвалилияк уряд, як Міністерство національної оборони», — сказав він.

Очільник польського Міноборони наголосив — пишається тим, що Варшава допомагає сусідній країні, «які вже чотири роки виснажує Російську Федерацію». Водночас, зауважив він, Польща «встановлює чіткі правила, наприклад, щодо МІГів».

«Я волію, щоб наші Patriot збивали російські ракети над Києвом, а не над Варшавою. Ті, хто критикує польську підтримку України, втратили розум. Мене це доводить до сказу», — обурився Косіняк-Камиш.

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Нагадаємо, віцеспікер польського Сейму Кшиштоф Босак заявив, що Україні могли непублічно передати ракети до зенітних комплексів Patriot. Рішення він назвав «серйозною помилкою», бо, мовляв, ракети насамперед потрібні самій Польщі для зміцнення власної протиповітряної оборони. Водночас в адміністрації президента Кароля Навроцького нібито не знали про це рішення.

Польське видання Defence24 із посиланням на власні джерела повідомило, що було передано п’ять ракет PAC-3 MSE, призначених для зенітно-ракетних комплексів Patriot. У польському Міноборони кажуть, що передана кількість ракет є мінімальною і не впливає на обороноздатність самої країни.

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