У Польщі вперше розкрили, скільки витратили на військову допомогу Україні: подробиці

Польща та Україна / © ТСН

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Від початку повномасштабного російського вторгнення Польща надала Україні військову допомогу на загальну суму понад 16,5 мільярдів злотих.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передають видання Polsat news та RMF24.

Скільки допомоги Польща передала Україні — подробиці

За словами очільника оборонного відомства, рішення розпочати процес розсекречення даних про передачу військового обладнання Україні було ухвалене після його розмови з прем’єр-міністром Дональдом Туском.

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«Що стосується техніки та боєприпасів у 2022–2023 роках, то було передано різні види військової техніки», — зазначив Владислав Косіняк-Камиш.

Він уточнив, що за період 2022–2023 років попередній польський уряд спрямував Києву озброєння на орієнтовну суму близько 15 мільярдів злотих, що приблизно 3,4 мільярда євро.

Водночас чинний уряд Польщі, який розпочав роботу наприкінці грудня 2023 року, за час своєї каденції виділив військову підтримку на 1,55 мільярда злотих — це близько 350 мільйонів євро. Серед засобів, які Варшава передала українській стороні з 2024 року, керівник Міноборони вперше офіційно назвав зокрема й ракети PAC-3 до систем протиповітряної оборони Patriot.

Владислав Косіняк-Камиш підкреслив, що подальша військова та матеріальна допомога Україні залишається стратегічним завданням для Польщі.

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Скандал із ракетами Patriot для України від Польщі — останні новини

Нагадаємо, нещодавно у Польщі заговорили про те, що Україні могли таємно передати ракети до систем Patriot. Про це заявив віцеспікер польського Сейму Кшиштоф Босак. Він назвав це серйозним порушенням, бо ці ракети потрібні самій Польщі для власної протиповітряної оборони.

Згодом у Міноборони Польщі погодилися розсекретити інформацію щодо всієї військової допомоги Україні після того, як стало відомо, що уряд міг таємно від парламенту передати Києву ракети Patriot. Однак у президента Кароля Навроцького виступили проти оприлюднення цих даних.

Також Дональд Туск закликав польських політиків припинити суперечки через допомогу ЗСУ.

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