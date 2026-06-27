У Польщі висунули жорсткий ультиматум щодо вступу України до ЄС: гучна заява

Прем’єр Польщі Дональд Туск та лідер опозиції Ярослав Качинський / © ТСН.ua

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На тлі загострення двосторонніх історичних суперечок польська опозиція починає активно вимагати від уряду зупинити переговори щодо вступу України до Європейського Союзу. Політики намагаються використати зростання антиукраїнських настроїв серед місцевих фермерів та втому суспільства від біженців для здобуття додаткових електоральних балів.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Історичний скандал та політична боротьба

Головним тригером нового загострення стало рішення українського керівництва перейменувати один із підрозділів спецпризначенців на честь героїв УПА. Цей крок викликав глибоке обурення у Варшаві через болісну історію Волинської трагедії. У відповідь лідер опозиційної партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив про намір демонстративно повернути державну нагороду, раніше вручену йому Україною.

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Окрім історичного контексту, опозиція намагається чинити максимальний тиск на чинного прем’єра Дональда Туска. За даними останніх соціологічних опитувань, майже 60% поляків наразі виступають категорично проти приєднання України до ЄС.

«Польща повинна почати блокувати кластери», — заявив Ярослав Качинський щодо старту євроінтеграційних переговорів.

Скандал між Україною та Польщею — останні новини

Напруження між двома державами вже призводить до серйозних інцидентів за участю українських громадян на території сусідньої країни. Зокрема, польські правоохоронці затримали українця через погрози на адресу чинного президента Польщі Кароля Навроцького, які пролунали в Інтернеті. Кримінальна поліція оперативно встановила місцеперебування 36-річного чоловіка, і тепер за скоєне йому загрожує до двох років позбавлення волі.

Водночас зміна ставлення до українців відчутно б’є навіть по гуманітарних ініціативах на рівні місцевого самоврядування. Польські міста-партнери масово відмовляються приймати українських дітей на літнє оздоровлення, що різко контрастує з їхньою щирою гостинністю в минулі роки. Місцева влада Івано-Франківська прямо пов’язує такі скасування поїздок із загальним посиленням антиукраїнських настроїв у польських громадах.

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