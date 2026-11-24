Путіна не зупинить мирна угода / © Associated Press

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Закінчення війни в Україні не покладе край диверсійній кампанії Росії проти Європи. Російські таємні операції останніми місяцями тільки активізувалися.

Про це заявив міністр Польщі, відповідальний за роботу спецслужб, Томаш Семоняк в інтерв’ю Politico.

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За його словами, росіяни розширили свою діяльність не лише підпалами складів і торговельних центрів, а й атакували залізниці, комунікаційне обладнання та оборонні об'єкти.

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Деякі з нападів спрямовані на переривання постачання до України, але Москва також хоче залякати європейські уряди та послабити НАТО. Це і далі буде ціллю для РФ, навіть якщо війна проти України завершиться.

«Важко уявити, що мирна угода змінить позицію російського керівництва або зупинить його від проведення цих операцій», — сказав Семоняк.

Кремль заперечував відповідальність за численні напади. Семоняк пов’язав нещодавню активізацію з ширшою російською стратегією тиску на економіку України та порушення маршрутів, якими європейські країни постачають допомогу до Києва. Він підкреслив, що Польща, головний транзитний вузол для західної допомоги, особливо постраждала.

2025 року диверсанти, які діяли за наказом Росії, підірвали ділянку залізниці поблизу Варшави на одному з головних маршрутів, що використовуються для транспортування вантажів до України. У листопаді цього року в Естонії запобігли спробі підпалу заводу з виробництва безпілотників. Влада звинуватила російську розвідку.

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Семоняк зазначив, що кількість інцидентів не завжди відображає масштаб загрози. Підпали залишаються поширеними, а одиничний напад на залізницю може спричинити катастрофу з масовими жертвами.

Мета полягає не просто у знищенні інфраструктури. Росія також хоче послабити підтримку України з боку Європи, поширюючи страх та недовіру до європейських урядів. Крім того, Москва може спробувати втягнути більше країн у конфронтацію.

Окремо Семоняк прокоментував нещодавнє порушення російським об’єктом повітряного простору Польщі. Імовірність того, що це сталося випадково, він оцінив як «близьку до нуля». На його думку, такі інциденти можуть бути перевіркою реакції Польщі та її союзників з НАТО.

Також Росія знову вимагала від НАТО скоротити свою військову присутність до рівня 1997 року, до вступу Польщі та країн Балтії до Альянсу. Це означало б виведення союзницьких військ, розміщених у цих країнах для допомоги в їхньому захисті.

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Польський міністр наголосив, що Москва відмовляється визнати, що Польща та інші члени НАТО можуть самостійно вирішувати, скільки союзницьких військ та військових об'єктів вони розміщують.

Атаки РФ на Польщу — що відомо

Зранку 20 листопада під час атаки РФ на Україну польський Урядовий центр безпеки (RCB) розіслав мешканцям Люблінського та Підкарпатського воєводств термінові сповіщення про загрозу авіаудару. Згодом мешканці низки населених пунктів чули сильні вибухи.

Польські військові заявили, що російські літальні об’єкти порушили повітряний простір країни. Очільник Міноборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що на територію країни впали три російські об’єкти. Спочатку повідомили про дві ракети та, ймовірно, реактивний безпілотник.

Під час розслідування інциденту польські слідчі встановили, що повітряний простір країни порушили не дві, а три російські крилаті ракети Х-101. Усі були виготовлені в четвертому кварталі 2026 року. Їх виробили на підприємствах у місті Дубна Московської області Росії.

Речниця НАТО Еллісон Гарт заявила, що в Альянсі можуть додатково розгорнути військові засоби у Польщі після порушення польського повітряного простору російськими ракетами. Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі вже дозволив перемістити літак системи повітряного раннього попередження та управління Альянсу. Йдеться про літак AWACS для контролю повітряного простору. Крім того, військове командування оцінює можливість залучення додаткових ресурсів для оборони та стримування. Йдеться не лише про Польщу, а й про інші регіони.

Вночі 24 листопада російський дрон порушив повітряний простір Польщі під час масованої атаки РФ по західних областях України. Польські військові контролювали ситуацію та мали дозвіл на знищення об'єкта, однак зрештою вирішили не відкривати вогонь через ризик для цивільного населення.

Згодом стало відомо, що Польща привела в дію необхідні сили та засоби протиповітряної оборони через російські удари по території України.

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