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У Польщі забили на сполох після візиту директора ЦРУ до Москви: подробиці
Сікорський нагадав, що Путін колись вже обіцяв ЦРУ не здійснювати вторгнення до України.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що необхідно прискорити підготовку до оборони від агресії РФ.
Про це очільник польського МЗС заявив у соцмережі Х.
Зауважимо, ця заява пролунала на тлі візиту очільника американського ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. Зокрема, після повідомлень ЗМІ про те, що під поїздки він попередив Кремль не загострювати ситуацію з союзниками США по НАТО. Зокрема, з Естонією, Латвією та Литвою.
«Судячи з усього, агенти Путіна запевнили директора ЦРУ, що він не буде провокувати НАТО», — написав Сікорський.
Водночас польський міністр нагадав, що напередодні повномасштабного вторгнення до Україну Кремль давав схожі запевнення адміністрації тодішнього президета США Джо Байдена. За словами Сікорського, «фюрер» РФ тоді запевняв директора ЦРУ, що не нападатиме на Україну.
«Нам слід прискорити підготовку до оборони», — наголосив він.
Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш висловив думку про те, що візит очільника ЦРУ до Москви не є випадковим. З його слів, подібні поїздки «відбуваються у важливі моменти». Політик наголосив, що це відбуваєься за особистим рішенням президента США.
Водночас The Wall Street Journal пише про те, що Дональд Трамп особисто відправив Реткліффа на секретні переговори до Москви, приховавши цей візит навіть від своїх ключових радників та військового командування.