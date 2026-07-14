У Польщі закликали залишити Україну без допомоги: реакція Туска й Сікорського здивувала

Прапор Польщі / © Associated Press

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Кандидат від партії «Право і справедливість» (PiS) на посаду прем’єра Польщі Пшемислав Чарнек заявив, що, мовляв, у разі свого призначення домагатиметься від України кардинальної зміни політики щодо своєї країни та поляків. Така заява викликала обурення у чинних урядовців.

Про це він висловився в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Onet.

За його словами, начебто це стосується не лише історичних питань, а й нинішніх та майбутніх відносин між Києвом і Варшавою. Він стверджує, що нібито Польща має «багато інструментів», які можуть вплинути на сусідню країну. Мовляв, «треба лише цього захотіти».

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Як приклад, Чарнек навів нещодавню резолюцію Європейського парламенту, в якій є критика рішення президента Володимира Зеленського назвати один із підрозділів на честь героїв УПА. Польський політик зухвало наголосив, мовляв, Україні, яка, на його думку, нібито спиратиметься на «антицінності» та прославлятиме «бандерівську ідеологію», не місце в Європі.

Ба більше, він ще й запропонував «змусити» ЄС зупинити допомогу Україні, доки вона не відмовиться від цих цінностей.

«Треба змусити ЄС, зокрема й завдяки нашій позиції в Європейському Союзі, припинити зараз будь-яке фінансування озброєння України та її відбудови, доки вона не стане на шлях гуманних цінностей», — додав політик.

Реакція Туска

Чинний прем’єр Дональд Туск різко розкритикував такі заяви Чарнека щодо України, які є проявом «антиукраїнської політики» та суперечать гуманістичним цінностям.

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«Я б порадив не мати справ із паном Чарнеком, доки він не повернеться до гуманних цінностей. Якщо ж говорити серйозно, то це антиукраїнська позиція, смертельно небезпечна політика та просто ідіотські слова», — заявив польський прем’єр.

Водночас він наголосив, що Варшава від початку повномасштабної війни ухвалила правильне рішення, надавши допомогу Україні. За його словами, саме це допомогло українцям пережити найважчі перші дні та тижні російського вторгнення.

Реакція Сікорського

Не залишився осторонь і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. У дописі на платформі X він різко розкритикував політика, звинувативши його в антиукраїнській риториці.

«Ого. ПіС хоче дозволити Путіну дійти до польського кордону. Антиукраїнська гонитва з „Конфедерацією“ зводить їх з розуму», — написав керівник польського МЗС.

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Нагадаємо, раніше Пшемислав Чарнек закликав не допустити вступу України до Євросоюзу. Свою ініціативу він пояснив тим, що в Україні, на його думку, героїзують людей, яких польська сторона вважає відповідальними за Волинську трагедію.

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