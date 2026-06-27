У Польщі зробили важливу заяву про війну в Україні: подробиці

Радослав Сікорський. / © Associated Press

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Ініціатива у війні в Україні більше не належить агресорці Російській Федерації. Фаза, коли ворог мав перевагу, скінчилася.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю CBS News.

З його слів, опір України цього року почав переламати хід війни на користь Києва. Це наразі позбавило Росію ресурсів, необхідних для проведення ефективного вторгнення на східний фланг НАТО.

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«Україна, безперечно, здобула перемогу на Чорному морі. Росія явно не має переваги в повітрі над Україною. Вона може запускати ракети і БпЛА, але не може вільно літати над Україною. Наземні бойові дії зайшли в глухий кут. Схоже, Україна встановила вогневий контроль над стратегічною автомагістраллю, що веде з Донбасу до Криму», — сказав він.

Міністр додав, що зазвичай війни не протікають лінійно, а проходять через певні фази. І саме фаза, «коли ініціатива належала Росії, закінчилася».

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький під час зустрічі з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом виступив з важливою заявою щодо війни в Україні. З його слів, вторгнення має завершитися, бо «Росія є єдиною державою-агресором, яка напала на Україну». Пріоритетним інструментом для цього повинна залишатися дипломатія. «Ми одностайні в тому, що

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