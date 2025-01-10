У польській опозиції звинуватили Україну у "втручанні у вибори": деталі

Опозиціонери в Польщі вважають заяву МЗС України з критикою кандидата у президенти Кароля Навроцького "втручанням у вибори".

Про це заявив депутат найбільшої опозиційної партії Польщі "Право і справедливість" та колишній заступник міністра юстиції Себастьян Калета в ефірі Polsat News.

З його слів, польське МЗС має викликати українського посла після заяв Києва, "оскільки це є втручанням у виборчий процес у Польщі".

"Сподіваюся, що Міністерство закордонних справ Польщі також зверне увагу на той факт, що ми все ще маємо справу з героїзацією Української повстанської армії в багатьох місцях в Україні. Ми не можемо бути до цього байдужими. Водночас за допомогою України ми закриваємо очі на те, що в багатьох місцях публічно прославляються злочинці", – наголосив депутат.

Він заявив, що країною Європи, яка структурно фундаментально виступає проти вступу України до Європейського Союзу, є Німеччина, бо "вступ країни до Євросоюзу змінює баланс сил при голосуванні в Європейському Союзі. Центральна та Східна Європа тоді отримає – якщо вона порозуміється – додаткові інструменти у співтоваристві".

Калета також заявив, що наразі "найбільшим промоутером вступу України до Європейського Союзу" є Польща. "Українська держава, яка таким чином реагує на суспільну дискусію в Польщі, шкодить сама собі", – підкреслив він.