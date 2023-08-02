У польському МЗС заявили про "не найкращі відносини" з Україною

У Польщі заявляють, що відносини з Україною "останнім часом, не є найкращим". Причиною називають висловлювання представників української влади.

Про це в ефірі RMF FM сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблоньський, пише "ЄП".

За його словами, є багато питань, у яких між Польщею та Україною "немає згоди".

Представник польського МЗС також висловився про майбутню зустріч з представником українського посольства. Майбутню розмову назвав "дуже відвертою, дуже конкретною, як і завжди".

"Ми передамо наші оцінки того, як сьогодні виглядає стан наших відносин, який, на жаль, у зв'язку із заявами деяких представників української влади останнім часом, не є найкращим. Ніхто цього не приховує", – висловився Яблоньський.

За його словами, в українських представників України "виплеснулися певні емоції". Своєю чергою, Польща залишається "поблажливою", бо на Україну напали, "але вона також не повинна нападати на своїх союзників".

"Ми керуємося політикою польських національних інтересів. Ми підтримуємо Україну настільки, наскільки це відповідає польським національним інтересам. Так було і так буде завжди", – додав заступник очільника МЗС Польщі.

Заява про "нібито невдячність українців"

Представник канцелярії польського президента Марцін Пшидач заявив, що Україні "варто почати цінувати" допомогу Варшави. Заява політика була зроблена у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.

1 серпня посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до МЗС у Києві через заяви Марчина Пшидача. Своєю чергою, польський прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький заявив, що виклик посла Польщі "є неприйнятним".

Тим часом в Офісі президента відкинули заяву з Варшави, що Україна недостатньо цінує підтримку. Заступник керівника ОП Андрій Сибіга наголшує, що це "гра на власні конʼюнктурні інтереси, яка не має нічого спільного з дійсністю".

Крім того, президент Володимир Зеленський відреагував на дипломатичний скандал з Польщею. Глава держави заявив, що політика подекуди намагається бути вище єдності народів у їх прагненні відстояти свою свободу.

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