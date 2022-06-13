У посольстві Франції розповіли, коли Макрон приїде до Києва

У посольстві Франції розповіли, коли Макрон приїде до Києва

У посольстві Франції в Україні повідомили, що Еммануель Макрон таки планує відвідати Київ.

Цей візит запланований на 15 червня. Макрон приїде до України одразу після свого візиту до Молдови.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомив перший радник посла Франції в Україні Брюно Кассанель.

Він зазначив, що президент Франції Еммануель Макрон планує в середу, 15 червня, приїхати в Україну.

За його словами, президент Франції відвідає Київ після візиту в Молдову. Подробиці візиту наразі не розголошуються.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон закликав посилити співробітництво в оборонній промисловості ЄС. Зокрема, він запропонував спростити правила державних тендерів для контрактів в сфері оборони.

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