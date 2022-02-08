У посольстві США заявили, що Україна неодноразово намагалася "сумлінно реалізувати Мінськ" / УНІАН

У посольстві США заявили, що Росія просуває спотворену інтерпретацію Мінських угод

У посольстві США заявили, що Росія просуває спотворену інтерпретацію Мінських угод

Ніде в Мінських угодах не згадується слово "автономія".

Росія просуває спотворену інтерпретацію Мінських домовленостей, зокрема, наполягає на "автономії" окупованої території Донбасу.

Про це повідомило посольство США в Україні.

"Росія просуває спотворену інтерпретацію Мінських домовленостей, зокрема, наполягає на "автономії" підконтрольного Росії Донбасу. Ніде в Мінських угодах не згадується слово "автономія", – мовиться у повідомлення дипвідомства.

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Там додали, що Україна неодноразово намагалася "сумлінно реалізувати Мінськ, зокрема щороку ухвалюючи закон про особливий статус".

"Водночас Росія порушує режим припинення вогню, відмовляється вирішувати цю та інші проблеми і вдає, що не є стороною конфлікту, який вона розпалила", – заявили в посольстві.

Росія просуває викривлену інтерпретацію Мінських угод, зокрема наполягає на «автономії» підконтрольного Росії Донбасу. Ніде в Мінських угодах не згадується слово «автономія». — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 8, 2022

Нагадаємо, 7 лютого президент Росії Володимир Путін висловився про позицію Києва щодо Мінських угод, сказавши: "Нравится – не нравится, терпи, моя красавица". Ця фраза з пісні гурту "Червона пліснява" обігрує казку про приспану царівну.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував цю заяву Путіна 8 лютого під час спільного брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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