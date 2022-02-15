У постпредстві РФ в ООН заявили, що у Росії немає причин для вторгнення до України

У постпредстві РФ в ООН заявили, що у Росії немає причин для вторгнення до України

За словами дипломата країни-агресорки, вторгнення РФ до України 16 лютого не відбудеться.

Заступник постійного представника РФ в ООН Дмитро Полянський заявив, що у Російської Федерації немає причин для вторгнення до України.

Відповідну заяву він озвучив у понеділок, 14 лютого, в етері британського телеканалу Channel 4, пише "ТАСС".

"Наскільки мені відомо - ні, і я не бачу причин для цього", - відповів дипломат країни-агресорки, відповідаючи на запитання про те, чи відбудеться нове вторгнення РФ у середу, 16 лютого.

Полянський зазначив, що про відповідну дату пишуть "лише американські ЗМІ". "Це дуже смішно і дивно", - додав він.

Раніше у понеділок голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про перебування на кордоні з Україною до 127 тисяч військовослужбовців РФ. Політик підкреслив, що вказаної кількості недостатньою для нового повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вирішив запровадити в Україні нове свято - День єднання, який відзначатиметься 16 лютого. "Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання", - заявив він.

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