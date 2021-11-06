У президента Чехії Мілоша Земана підтвердили цироз печінки: йому ввели шлунковий зонд

У президента Чехії Мілоша Земана підтвердили цироз печінки: йому ввели шлунковий зонд

Він залишатиметься у лікарні ще щонайменше три тижні.

У госпіталізованого президента Чеської Республіки Мілоша Земана підтвердився цироз печінки. Йому ввели шлунковий зонд для годування PEG.

По це у п'ятницю, 5 листопада, із посиланням на члена медичної ради чеського лідера кардіохірурга Павла Пафка повідомляє Novinky.cz.

Лікар вказав, що Земан прибув до медзакладу 10 жовтня у виснаженому стані й медики одразу ухвалили рішення про введення йому зонда.

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"Щоб було зрозуміло, у пацієнта хронічне захворювання печінки", - розповів Пафко, додавши, що цироз печінки багато років практично не проявлявся симптомами.

За словами кардіохірурга, стан президента значно покращився. Попри це, голова держави перебуватиме в лікарні ще щонайменше три-чотири тижні. Пафко додав, що хвороба Земана "важко піддається лікуванню", тож медикам важко озвучити будь-який прогноз.

У п'ятницю президент Чехії телефоном поспілкувався із прем'єр-міністром Андрієм Бабішем. Окрім того, в суботу він має зв'язатися із лідером Громадянської партії Петром Фіалою.

Як повідомлялося, Мілоша Земана госпіталізували 10 жовтня, наступного дня після виборів, на яких його союзник прем'єр-міністр Андрей Бабіш зазнав поразки.

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