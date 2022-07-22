У Придністров'ї заявили про плани увійти до складу Росії: як відреагували Молдова та РФ

Влада невизнаного Придністров'я вкотре нагадала про свої плани відокремитися від Молдови та приєднатися до Росії. Так званий міністр закордонних справ Придністров'я Віталій Ігнатьєв 22 липня заявив, що зовнішній вектор Тирасполя залишається незмінним.

Молдова на це відреагувала вимогою вивести російський контингент із Придністров’я.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Це відображено в підсумках референдуму 17 вересня 2006 року, де чітко позначено: незалежність ("ПМР" – ред.) з подальшим вільним приєднанням до РФ. Незалежність країни – безумовний пріоритет", – заявив Ігнатьєв.

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Він також заявив, що начебто отриманням статусу кандидата на вступ до ЄС Молдова поставила крапку у створенні спільного політичного простору. Тож, за словами "міністра", слід підписати договір про мир і добросусідські відносини.

Реакція Молдови

У молдовському Бюро реінтеграції зазначили, що міжнародні партнери і конституційна влада є прихильниками мирного врегулювання конфлікту з повагою територіальної цілісності Молдови. Тобто основна мета – реінтеграція окупованого регіону до складу єдиної країни.

Молдова також назвала незаконним перебування російського військового контингенту в Придністров'ї і вимагає вивести його.

"У нас на це єдина відповідь: всі повинні поважати кордони Республіки Молдова. Вирішення конфлікту має бути мирним... Декларацій ми чули багато, і всі приблизно мають однаковий сенс. Сподіваємося, що в один прекрасний день такі заяви більше не будуть можливими", – сказала президентка Мая Санду.

Реакція Росії

"Чесно кажучи, бачив повідомлення ЗМІ, але не знаю, з чим це пов'язано. Нічого не можу сказати", – сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

А в Державній думі РФ заявили, що бажання невизнаного Придністров'я увійти до складу Росії треба розглядати серйозно.

"Сьогодні Придністров'я – той анклав Молдови, який не хоче бути з Румунією і водночас з радістю прийняв у себе російський миротворчий контингент", – сказав член комітету Держдуми з міжнародних справ Дмитро Бєлік.

"Тож пропозиція Придністров'я про приєднання до Росії – це не якесь неоглядне і далеке майбутнє, скоріше, цей напрямок у найближчій перспективі. І тому що там живуть російськомовні люди, близькі нам по духу, ми повинні розглядати цю пропозицію серйозно", – додав депутат.

Нагадаємо, в ДПСУ показали відео, як готові зустрічати ворога у разі ймовірного наступу російських військ з так званого Придністров'я.

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