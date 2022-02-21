У присутності ватажків бойовиків Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ЛДНР"

У присутності ватажків бойовиків Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ЛДНР"

Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР".

Увечері 21 лютого після заяви про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" президент Путін Володимир Путін у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін звернувся до парламенту РФ, аби той визнав "незалежність" "ДНР" та "ЛНР".

Перед цим Путін у відеозверненні годину "переписував" історію України. Заявив, що Україну, мовляв, створив Ленін. Можливий вступ України до НАТО він назвав прямою загрозою Росії. Сказав, що Україна нібито планує створити власну ядерну зброю та має всі необхідні для цього елементи.

Потім Путін оголосив про офіційне визнання псевдореспублік на Донбасі, так званих "ДНР" та "ЛНР".

Нагадаємо, 21 лютого ватажки бойовиків "ЛДНР" попросили Путіна визнати їхню "незалежність".

Увечері 21 лютого відбуваються закриті засідання Рад безпеки України, США, Франції.

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