У Путіна зробили заяву про "риторику" США та мирні переговори

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що різна риторика, яка йде зі США, не суперечить їхньому декларованому бажанню врегулювати війну в Україні. За словами Пєскова, Москва продовжує бути відкритою для виходу на трек мирних переговорів.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

«Ми бачимо різну риторику, яка йде з Вашингтона. Поки ми виходимо з того, що Вашингтон зберігає політичну волю і президент Трамп зберігає політичну волю на те, щоб продовжувати докладати зусиль у плані мирного врегулювання в Україні», — заявив речник президента Росії.

Він додав, що Москва підтримує ці зусилля, і що «продовжує бути відкритою для виходу на трек мирних переговорів».

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп зробив несподівану заяву про війну в Україні. Він сказав, що повністю зрозумів військово-економічну ситуацію України/Росії, проблеми економіки РФ, тож вважає, що Україна, за підтримки Євросоюзу, здатна боротися і повернути всю свою територію «в її початковому вигляді».

Неступного дня віцепрезидент США Дж. Д. Венс заявив, що Трамп вкрай нетерплячий до Росії. Американський лідер дедалі більше переконується, що затягування війни грає проти Москви, а ключ до миру залежить від її конкретних кроків.

Зауважимо, 24 вересня держсекретар США Марко Рубіо зустрівся з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим і повторив заклик президента Трампа припинити вбивства. Рубіо також наголосив на необхідності того, щоб Москва вжила суттєвих кроків для довгострокового врегулювання війни.