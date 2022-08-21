"У Путіна абсолютно абсурдні ідеї" - Шольц про диктатора РФ і причини його нападу на Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що диктатор Росії Володимир Путін напав на Україну через "абсолютно абсурдні" причини.

За словами Шольца, у Путіна "абсолютно абсурдні" ідеї.

Про це пише Spiegel.

"НАТО ніколи не загрожувало Росії", - сказав Шольц.

Він також заперечив звинувачення у тому, що мовляв країни НАТО до війни не дбали про інтереси безпеки Росії.

Раніше Шойгу озвучив нові фантазії щодо причин "спецоперації" і назвав її єдиним правильним рішенням Путіна.

Нагадаємо, політолог пояснив, чому найкращому "другу Росії", Китаю, вигідна поразка Путіна у війні.

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