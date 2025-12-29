ТСН у соціальних мережах

У Путіна анонсували його нову розмову з Трампом: подробиці

Головною темою стане обговорення результатів зустрічі Трампа із Зеленським.

Ірина Лаб'як
Найближчим часом відбудеться телефонна розмова між президентом Росії Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом за підсумками зустрічі американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Пєсков також заявив, що у Кремлі поки не знають, як пройшли переговори Зеленського та Трампа і не можуть їх оцінити. Однак Росія погоджується із заявою Трампа, що мир став «значно ближчим».

Речник Путіна також назвав недоцільними коментарі щодо окремих пунктів мирної угоди щодо війни в Україні.

Нагадаємо, напередодні президент США провів телефонну розмову з російським диктатором перед своєю зустріччю із Зеленським 28 грудня. Президент України повідомив, що Трамп детально обговорив із Путіним усі 20 пунктів мирного плану.

Зауважимо, Пєсков також повідомив, що зараз про телефонну розмову між Путіним і Зеленським не йдеться.

