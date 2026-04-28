У Путіна б’ють на сполох: Кремль вперше висловися про атаки по нафті в Туапсе

Володимир Путін і Дмитро Пєсков / © Associated Press

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що атаки на нафтосховища у Туапсе начебто загрожують світовій енергетичній безпеці. Він стверджує, що удари по експортній нафті провокують дефіцит на міжнародних ринках.

Заяву Пєскова цитують російські засоби масової пропаганди.

За словами рупора Кремля, Україна знову завдала удару по нафтосховищах, де зберігалася нафта, призначена для експорту та виконання контрактних зобов’язань.

«Таким чином він (Київ — ред.) й надалі збільшує дефіцит нафти на світових ринках, які й без того зазнають значних труднощів через ситуацію в Ормузькій протоці, і провокує подальшу дестабілізацію на світових енергетичних ринках», — висловився Пєсков.

Він також зазначив, що за дорученням президента Росії Володимира Путіна очільник МНС Олександр Куренков найближчим часом вирушить до Туапсе, щоб особисто проконтролювати ліквідацію пожеж на нафтосховищах і наслідки.

Нагадаємо, у ніч проти 28 квітня у російському Туапсе внаслідок чергової масованої атаки безпілотників спалахнула пожежа на території нафтопереробного заводу. За свідченнями очевидців та відео з Мережі, вогонь охопив щонайменше два резервуари з пальним після серії вибухів.

Після атаки на НПЗ у Туапсе в соцмережах серед росіян ширяться панічні коментарі про значні руйнування бази. Попри заяви Міноборони РФ про збиття 186 дронів, влада підтвердила пожежу на заводі через «падіння уламків». Через атаку в аеропортах Краснодара, Геленджика та Сочі запроваджували обмеження на польоти.

Через пожежу на НПЗ влада оголосила евакуацію мешканців прилеглих вулиць. Керівництво назвало ситуацію серйозною надзвичайною подією та попередило про ризик поширення вогню на житлові будинки. Туапсе затягнуло димом, відчувається сильний запах гару, а в річці помітили чорні потоки, схожі на нафтопродукти.

