У Путіна брехнею відреагували на плани суду в Гаазі щодо Росії

Пєсков укотре повторив пропагандистський наратив про те, що українці начебто вбивали мирних жителів Донбасу.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що країна-агресорка не визнає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі та юрисдикцію цього суду.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Так рупор російського диктатора прокоментував інформацію, що суд у Гаазі має намір відкрити дві кримінальні справи проти РФ.

"Ми не визнаємо цей суд, ми не визнаємо юрисдикцію цього суду. Так до цього і ставимося", – сказав Пєсков.

Він також вже традиційно зробив неправдиві заяви про вбивства начебто "українськими націоналістами" цивільних людей на Донбасі та знищення інфраструктури регіону.

Речник президента РФ ще й поскаржився, що на вигадані ним факти "не спромоглися звернути увагу" ні міжнародні суддівські органи, ні інші члени міжнародної спільноти.

Нагадаємо, за даними The New York Times, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі планує відкрити дві справи про воєнні злочини Росії в Україні. Вони стосуватимуться викрадень українських дітей та навмисних атак на цивільну інфраструктуру України.

Дещо раніше це ж видання інформувало, що Пентагон блокує передавання адміністрацією президента США до Гаазького суду доказів про воєнні злочини російських окупантів в Україні.

Воєнні злочини Росії: Міжнародний кримінальний суд планує відкрити дві справи

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