У Путіна мету "Кримської платформи" назвали нездійсненою, висунувши Україні та США чергові звинувачення

У Путіна мету "Кримської платформи" назвали нездійсненою, висунувши Україні та США чергові звинувачення

Колишній директор ФСБ вирішив, що Кримську платформу "придумали" у Вашингтоні.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев назвав цілі "Кримської платформи" нездійсненними, звинувативши Україну та США в посяганні на територіальну цілісність Росії.

"Задуми про порушення територіальної цілісності Росії так і залишаться в кабінетах, в яких вони з'явилися", - сказав колишній директор ФСБ РФ в інтерв'ю російській газеті "Аргументи та факти".

Нагадаємо:

"Кримська платформа" - ініціатива, яку започаткували як координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людей на півострові і сприяння деокупації. Перший установчий саміт відбувся у Києві 23 серпня. У ньому взяли участь представники 46 країн та міждержавних організацій. На завершення зустрічі країни-учасниці ухвалили спільну декларацію , в якій визнали Росію державою-окупантом.

, в якій визнали Росію державою-окупантом. Тим часом у міністерстві закордонних справ держави-агресорки заявляють - участь окремих держав та організацій у заході вони розглядають як зазіхання на територіальну цілісність РФ. Тому це неминуче відобразиться на двосторонніх відносинах із ними.

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