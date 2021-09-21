У Путіна мету "Кримської платформи" назвали нездійсненою, висунувши Україні та США чергові звинувачення

Колишній директор ФСБ вирішив, що Кримську платформу "придумали" у Вашингтоні.
Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев назвав цілі "Кримської платформи" нездійсненними, звинувативши Україну та США в посяганні на територіальну цілісність Росії.
"Задуми про порушення територіальної цілісності Росії так і залишаться в кабінетах, в яких вони з'явилися", - сказав колишній директор ФСБ РФ в інтерв'ю російській газеті "Аргументи та факти".
Нагадаємо:
- "Кримська платформа" - ініціатива, яку започаткували як координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людей на півострові і сприяння деокупації. Перший установчий саміт відбувся у Києві 23 серпня. У ньому взяли участь представники 46 країн та міждержавних організацій. На завершення зустрічі країни-учасниці ухвалили спільну декларацію, в якій визнали Росію державою-окупантом.
- Тим часом у міністерстві закордонних справ держави-агресорки заявляють - участь окремих держав та організацій у заході вони розглядають як зазіхання на територіальну цілісність РФ. Тому це неминуче відобразиться на двосторонніх відносинах із ними.