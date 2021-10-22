У Путіна "дали задню" щодо зустрічі у "нормандському форматі" і звинуватили Кулебу в "перекручуванні фактів"

У Путіна "дали задню" щодо зустрічі у "нормандському форматі" і звинуватили Кулебу в "перекручуванні фактів"

Лавров заперечує можливість "нормандської зустрічі" найближчим часом.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив українського колегу Дмитра Кулебу в мовляв "перекручуванні фактів" щодо зустрічі міністрів лідерів "нормандської четвірки" (Україна, ФРН, Франція, РФ). Лавров каже, що такої зустрічі найближчим часом не буде.

Про це пишуть росЗМІ.

Він заявляє, що президент РФ Володимир Путін відмовляється від саміту, звинувачуючи Україну у начебто "невиконанні минулих домовленостей". За словами Лаврова, у розмові Путіна з Меркель і Макроном, які активно переконували президента РФ в необхідності якомога швидше провести саміт "нормандської четвірки", мовляв вирішили, що "міністри закордонних справ, зовнішньополітичні радники лідерів попрацюють, подумають".

"Ось ми думаємо, але паралельно з тим, що ми думаємо, ми маємо на увазі, про що конкретно говорили лідери нормандського формату і хто що кому обіцяв... Якщо Кулеба каже, що Путін обіцяв скликати зустріч міністрів закордонних справ, це вже перекручування. Він обіцяв лише доручити подивитися, як можна вийти на результативну зустріч глав зовнішньополітичних відомств", - виправдовується російський міністр.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що його російський колега Сергій Лавров не налаштований на конструктивну розмову голів МЗС країн лідерів "нормандського формату". Натомість німецький та французький колеги готові до такої зустрічі.

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