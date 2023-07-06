"У Путіна дуже-дуже погана ситуація": ексочільник ЦРУ закликав владу США "дотискати" Кремль

Росія проливає багато крові на полі бою та зазнає значних втрат в економіці, в тилу, заявив колишній керівник ЦРУ.

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що влада США повинна посилити тиск на російську владу, яка вже стоїть перед низкою економічних та військових проблем.

Про це він заявив під час свого інтервʼю CNN.

Він зазначив, що російський диктатор Путін вже перебуває у складній ситуації.

"Путін перебуває в дуже-дуже складній ситуації" з огляду на спробу заколоту групи Вагнера й економічні санкції, тому Сполучені Штати "повинні продовжувати закручувати гайки", - заявив Петреус.

Ексочільник ЦРУ зазначив, що Росія "проливає багато крові на полі бою та зазнає значних втрат в економіці, в тилу".

"Все не так погано, як багато хто з нас сподівався. Проте проблеми в тилу в них є", - сказав генерал.

Петреус заявив, що російський ринок вже покинули понад тисячу великих західних компаній, серед яких нафтовидобувні. Також Росія страждає від зростання дефіциту бюджету та припинення значної частини торгівлі з Європою.

Ексдиректор ЦРУ зазначив, що для путінського режиму серйозною проблемою став відтік кваліфікованих кадрів.

"Вони втратили сотні тисяч своїх найкращих і найрозумніших – тих, хто більше не хоче жити в країні, яка є світовим вигнанцем", – сказав Петреус.

Він заявив, що наразі треба посилити тиск на російську владу, зокрема — мінімізувати шлях експорту технологій через треті країни, щоб Москва не могла обходити санкції.

"Це справжня гра в кішки-мишки. Вона вимагає величезної наполегливості і уваги до деталей… Ми повинні продовжувати дотримуватися цього – і я впевнений, що ми це зробимо", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія наразі стоїть на межі початку громадянської війни.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що після заколоту "Вагнера" президент Росії Володимир Путін намагатиметься об’єднати суспільство, саме тому він поїхав до Дагестану, де має найменшу підтримку серед населення.

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