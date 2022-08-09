У Путіна хамовито прокоментували заклик Зеленського не пускати росіян на Захід

У Кремлі таким заявам українського лідера не раді. Речник російського президента диктатора Дмитро Пєсков заявив, що до пропозиції Зеленського "можна ставитися лише надзвичайно негативно".

Позицію речника Путіна озвучуть російські засоби масової пропаганди.

"Заява досить, скажімо так, говорить сама за себе. Швидше за все, ірраціональність у мисленні в цьому випадку зашкалює", - висловився Пєсков.

За його словами, спроби ізолювати державу-терористку чи її громадян невдасться. Мовляв, це "процес, який не має перспектив". "Душок у таких ініціатив не дуже хороший, якщо не сказати більшого" - сказав він.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський вважає, що країнам Заходу слід заборонити в’їзд громадянам Російської Федерації. Більше того - обмеження має стосуватися всіх росіян. Навіть так званих "хороших", які залишили державу-терористку через незгоду з політикою диктатора Володимира Путіна.

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