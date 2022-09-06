У Путіна хочуть "збудувати фундамент домовленостей" перед зустріччю із Зеленським: Пєсков висунув чергові умови

Москва заявляє, що наразі про зустріч президента України Володимира Зеленського і їхнього диктатора Володимира Путіна не йдеться.

У Кремлі вважають, що для зустрічі Зеленського і Путіна нібито потрібен "фундамент домовленостей".

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють пропагандистські ЗМІ.

"Щодо зустрічі Путін-Зеленський, то тут нічого не змінилося. Зустріч заради зустрічі нікому не потрібна. Для того, щоб така зустріч могла відбутися і щоб сама ідея такої зустрічі була на порядку денному, потрібно зробити роботу і збудувати фундамент тих домовленостей, які можна зафіксувати на найвищому рівні. Про це (зустріч Путіна та Зеленського - ред.) поки не йдеться", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про бажання провести спільну зустріч із Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині.

Своєю чергою, в Офісі президента допускають переговори з Росією, але тільки на умовах України і після повернення усіх окупованих нею територій України.

Натомість спікер російського диктатора Дмитро Пєсков в інтерв'ю для пропагандистів сказав, що РФ готова до переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, якщо говоритимуть "про те, як будуть виконуватися умови Кремля" для припинення війни.

Раніше Кулеба пояснив, чого домагається Путін енергетичним шантажем і чому небезпечно йому поступитися.

Як стало відомо, у Путіна загострилися проблеми з нирками.

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