Заяви низки країн та політиків у Кремлі вважають "русофобськими".

У Кремлі назвали "абсолютно істеричною" реакцію Польщі та інших країн на падіння ракет в районі села Пшеводов Люблінського воєводства біля українського кордону.

Таку думку висловив речник російського президента Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМП.

У диктатора Володимира Путіна заперечують причетність до інциденту, а заяви низки країн та політиків вважають "русофобськими".

"Чому так сталося? Потрібно, напевно, запитання поставити Варшаві і все-таки попросити польських офіційних осіб бути більш стриманими, збалансованими та професійними в ті моменти, коли вони говорять про такі чутливі та потенційно небезпечні теми", - наголосив представник Кремля.

За його словами, "поляки мали всі можливі засоби, щоб одразу повідомити про те, що йдеться про уламки ракети С-300". Мовляв, це зняло б запитання про причетність до інциденту російських збройних сил.

Падіння ракет у Польщі: реакція політиків

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що ракета не прилетіла б до Польщі, аби РФ не атакувала українські населені пункти.

Схожу думку має і німецький канцлер Олаф Шольц. З його слів, цього б не сталося, якби не агресивна війна Росії проти України".

Тим часом очільник уряду Великої Британії Ріші Сунак заявив, що розпочата Путіним "жорстока" війна в Україні призвела до дестабілізації світової економіки.

Своєю чергою, Китай закликав до "спокою". За словами речниці МЗС Мао Нін, "всі відповідні сторони повинні зберігати спокій і проявляти стриманість, щоб уникнути ескалації ситуації".

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