У Путіна назвали головну тему телефонної розмови з Байденом

Публічної частини після бесіди Байдена і Путіна не передбачено.

У Кремлі заявили, що російська сторона ініціювала перемовини президента США Джо Байдена із главою Кремля, аби обговорити деякі питання перед початком консультацій щодо проєкту так званих "гарантій безпеки".

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

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Пєсков запевнив, що сьогодні відбудеться звичайна телефонна розмова між Байденом і Путіним, а не онлайнсаміт, тому публічна частина не запланована. За його словами, головна тема розмови - переговори про "гарантії безпеки", які відбудуться після Нового року між РФ та США.

Крім того, спікер Путіна стверджує, що Росія мовляв ніколи "не була джерелом і першоджерелом напруги".

"Ми налаштовані на розмову, ми хочемо цієї розмови. Ми вважаємо, що тільки в ході переговорів можливе вирішення тих нагальних проблем, які вдосталь є між нами", - підсумував Пєсков.

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